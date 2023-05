Ledschermen op 40 meter hoge mast langs A59 bij Geffen ondanks negatief advies: ‘Moet kunnen op deze plek’

De Limburger die Oeteldonk op het spoor van het Oetelcon­zèrt zette, Sef Pijpers, op 94-jarige leeftijd overleden

VEGHEL/DEN BOSCH - ,,Een man met grote liefde voor muziek, en met name voor de amateurmuziek.’’ Zo typeert Bert Pijpers zijn vader Sef, die even makkelijk Het Brabants Orkest dirigeerde als de harmonie in Haarsteeg. Afgelopen donderdag overleed Sef Pijpers op 94-jarige leeftijd.