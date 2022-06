Ledental kalft af, maar vrouwen zijn vanwege tradities nog niet overal welkom als gildelid

Slachtof­fer tragisch motoronge­val Oeffelt is Jamilla (19); familie zamelt geld in voor eervolle uitvaart

CUIJK - Een van de slachtoffers van het tragische motorongeval in Oeffelt is Jamilla Flohr. De familie van de 19-jarige Cuijkse is een crowdfundingsactie gestart om een eervolle begrafenis te kunnen betalen. Flohr is niet verzekerd voor de uitvaart. Daarom wordt opgeroepen geld te doneren.

