Lavastorm schiet te hulp als het ijs goed vastzit in het asfalt

Rijkswaterstaat kan de Lavastorm nu sinds een jaar of vijf inzetten. De wagen kan vooral ingereden sneeuw te lijf gaan bij ZOAB: zeer open asfaltbeton. De asfaltsoort heeft allerlei voordelen, onder meer dat water minder opspat. Maar sneeuw nestelt zich in het ZOAB en zo vormt zich één geheel. ,,Met de traditionele gladheidbestrijding is dit heel moeilijk te verwijderen", aldus een woordvoerster.

Wat is er dan zo anders aan de Lavastorm?

Het is een vrachtwagen met een grote bak pekelwater. In de bak kan 15.000 liter van de vloeistof. Die wordt tijdens het rijden verwarmd tot zo'n 80 à 90 graden. De wagen verwijdert eerst met een zware sneeuwploeg en een rolbezem sneeuw en ijs van de weg. Daarna wordt het warme pekelwater krachtig op het ijs op de weg gespoten. ,,Door de warmte dringt de vloeistof door het ijs heen en start het dooiproces.”

Firestorm

Filesproeier

Verder is er de zogeheten filesproeier. Die is handig als het hard sneeuwt en er veel files zijn. Het is een aanhangwagen waarmee strooizout onder auto's gesproeid kan worden: twee rijstroken breed. De sproeier rijdt over de vluchtstrook langs files. ,,Het unieke aan de filesproeier is dat de machine zo laag bij de grond over zo’n breed oppervlak kan strooien", aldus de woordvoerster.