Laurens en Chantal kozen voor hun huis niet voor bakstenen, maar voor hennep: ‘We zijn niet zweverig’

Nieuwsover­zicht | Illegaal pokertoer­nooi opgerold - PSV wint opnieuw niet in topper

14 maart PSV heeft in de eredivisie voor de vijftiende keer op rij niet weten te winnen in een topduel. Zondag kwam de ploeg van Roger Schmidt niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Feyenoord. Wielrenner Mathieu van der Poel was daarentegen wel weer succesvol in een grote wedstrijd. Met een majestueuze solo schreef hij de vijfde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam. Buiten de sportwereld gebeurde in Brabant ook het een en ander. Zo rolde de politie in Eindhoven een illegaal pokertoernooi op en belandde in Oudenbosch een jongen in een put.