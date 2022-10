‘Lastpak’ Rob van Gijzel beet zich vast in de Bijlmerramp: ‘Wat er nou echt gebeurd is, weten we nog steeds niet’

COLUMN Niet Mathieu, maar ouders van treiter­trut­jes zouden zich moeten veront­schul­di­gen

,,En dur zitte onze toppers!” De begeleider van de koers wijst in de richting van een droevige sporthal. Peperdure wielrenfietsen met een waarde van misschien wel 10.000 euro per stuk staan lukraak tegen de muur. ,,Kiekt mor us binne agge wilt.”

1 oktober