Last van hooikoorts? Misschien is tape op je rug de oplossing

Video Lokale partijen winnen in Brabant, maar níet Hans Smolders

DEN BOSCH - De lokale partijen zetten hun politieke opmars in Brabant voort. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant sleepten de lokalo's gisteren zeker tachtig nieuwe raadszetels binnen. Des te opvallender is het verlies van Hans Smolders in Tilburg. Zijn partij werd stevig afgetroefd door GroenLinks.

17 maart