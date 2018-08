Einde aan gigantische stroomstoring in Midden-Brabant, oorzaak blijft vandaag onduidelijk

De storing begon rond 8.05 uur. Meldingen kwamen uit onder meer Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Gilze en Rijen, Boxtel, Moergestel, Kaatsheuvel en Helvoirt. Ook de kleinere dorpen hebben last van de storing. Rond 09.15 uur zijn de eerste gebieden weer voorzien van stroom.



De oorzaak van de storing ligt bij Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet. Er is een storing ontstaan in het verdeelstation in Tilburg Noord, aan de Kalverstraat. Daarna is er een kettingreactie ontstaan richting de verdeelstations van Boxtel en Tilburg Zuid, die ook uitvielen.



Wat de precieze aanleiding is geweest voor de stroomstoring wordt nog onderzocht. Dat wordt gedaan door een extern bedrijf. De uitslag daarvan hoeven we niet vandaag te verwachten, zegt een woordvoerder van Tennet.