Langs de granaatinslagen bij de Achelse Kluis: de wijn- en biervoorraad werd compleet geplunderd

Gehandicap­te vriendin van Wim moet ver weg parkeren, want hij mag zijn parkeerapp niet opladen

TILBURG - Nog even, en dan trekt Sylvia Kenters in bij Wim van Leest. Maar het parkeren bezorgt Wim inmiddels hoofdbrekens. Sylvia kan niet ver lopen door een handicap en het geld om bezoek te laten parkeren is voor dit jaar al op. ,,Ik denk dat ze buiten het betaalgebied moet parkeren, dan ga ik haar wel halen.”