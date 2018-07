Langs Brabantse spoor ontbreken essentiële veiligheidsmaatregelen

Fortnite-ko­ning Thorben (18) uit Uden verdient bakken met geld en is een fenomeen voor tienduizen­den kinderen

13:14 UDEN - Hij verdient meer dan een piloot, wordt elke dag bestookt met honderden fanberichten en kan niet eens meer over straat zonder herkend te worden. En dat alleen maar omdat Thorben (18) goed is in één ding: gamen. De jonge Udenaar is op de PlayStation de beste Fortnite-speler van Nederland en heeft op YouTube een van de snelst groeiende gamekanalen ter wereld. ,,Dat kinderen met je op de foto te willen omdat ze je een held vinden, ik vind het insane."