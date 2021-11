Lang wachten of ver reizen: testlocaties steeds voller in Brabant

Testen op het coronavirus wordt steeds lastiger voor Brabanders. Testlocaties stromen vol, waardoor je langer moet wachten of verder moet reizen voor het welbekende stokje in je neus.

Brabant telde op dinsdag 2.868 nieuwe coronabesmettingen. Er wordt dus veel getest en dat merk je aan de beschikbaarheid bij testlocaties. Zowel in Breda als in Eindhoven is het al weken druk. Ook in de rest van Brabant is een testafspraak maken lastig.

Geen testplaats gevonden

Uit een steekproef op dinsdagmiddag volgde na het invullen van een reeks Brabantse postcodes de melding ‘geen testplaats gevonden’ op de website van Rijksoverheid. De landelijke GGD meldt dat de maximale testcapaciteit is bereikt. De GGD in Brabant-Zuidoost herkent dat. Een woordvoerder zegt hierover: ,,De toename van het aantal testvragen stijgt zo enorm hard dat ook wij tegen grenzen aan gaan lopen. In Brabant-Zuidoost zijn we dan ook achter de schermen heel druk bezig met het opleiden van extra personeel en vergroten van onze capaciteit op alle mogelijke manieren.”

GGD GHOR Nederland-programmadirecteur COVID-19 Jaap Eikelboom schrijft in een persbericht: “Wij snappen de frustratie als mensen lang moeten wachten tot zij een GGD-medewerker aan de telefoon hebben maar vragen enig begrip en geduld. Iedere medewerker zet zich volledig in om deze pandemie te bestrijden maar de aantallen van deze week zijn ongekend hoog.”

Testaanvragers worden door GGD GHOR Nederland opgeroepen om tijdens het wachten zich te houden aan de basisregels, zoals binnen blijven bij klachten, afstand houden, je handen wassen en goed ventileren. Ze adviseren om in de middag of avond te bellen voor een testafspraak, aangezien veel mensen in de ochtend bellen.

Brabanders krijgen de melding 'geen testplaats gevonden' na het invullen van hun postcode.



