Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart, alleen spoedzorg

Schilderij na paar honderd jaar weer thuis in de Lambertus­kerk in Helmond

HELMOND - Dankzij een anonieme schenker is een schilderij uit eind zestiende, begin zeventiende eeuw terug in de Helmondse Lambertuskerk. Het doek zou voor 1860 in de middeleeuwse kerk hebben gehangen die toen op diezelfde plek in het centrum van de stad stond.