Landelijke intocht Sinterklaas was nog nooit in ‘binnenland’ van Brabant

In de 66 keer dat Sinterklaas een landelijke intocht heeft gehad, is hij slechts vier keer aangekomen in Brabant. De Goedheiligman koos in die gevallen altijd voor een plaats aan een grote rivier. Het binnenland van Brabant sloeg hij tot nu toe altijd over.

Hoewel de Sint graag aankomt op een plek waar zijn stoomboot gemakkelijk kan aanmeren, is zijn intocht niet alleen voorbehouden aan plaatsen aan de kust en langs grote rivieren. Zo kwam hij vorig jaar aan in Dokkum, via de Dokkumer Ee. Een plaats is al geschikt als er genoeg ruimte is voor de 42 meter lange en 7 meter brede stoomboot, zegt René Takken van de NTR, die de intocht organiseert.

Maar er zijn nog meer voorwaarden, zoals een groot enthousiasme vanuit de gemeente en bevolking. En de haven mag niet te ver van de stad af liggen. De NTR wil een ‘visueel interessante route naar het centrum die in verband met de tv-uitzending lopend niet langer dan twintig minuten duurt.’

Regionale spreiding

Volledig scherm Portret van de Sint, die zaterdag de intocht in Zevenbergen zal bezoeken. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer De publieke omroep probeert de intochten goed over het land te spreiden. Dat daarbij bepaalde gebieden overslaat noemt Takken toeval, zo zegt hij tegen de krant Tubantia, die constateerde dat de Sint ook nooit in de Achterhoek is aangemeerd. „Regionale spreiding is zeker iets waar we naar kijken, maar de drie hoofdvoorwaarden die we in een brief naar geïnteresseerde gemeenten sturen zijn leidend.”



Alleen moeten die geïnteresseerde gemeenten er wel zijn. Begin dit jaar werd pijnlijk duidelijk dat voor het eerst in 66 jaar geen enkele gemeente zichzelf gemeld had om de nationale intocht van Sinterklaas te organiseren. in de afgelopen jaren kreeg elke gemeente die de organisatie op zich nam te maken met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet én met torenhoge beveiligingskosten. Omroep NTR probeerde met een brief aan alle gemeenten te voorkomen dat de tv-traditie sneuvelt.

Zaanstad

Na die brief kwam er gelukkig voor de NTR genoeg respons. VVD-raadslid Nick de Laat van de gemeente Meierijstad liet zich niet afschrikken door de Zwarte Pieten-discussie en alles wat daar bij komt kijken. Als het aan hem ligt, kunnen kinderen in het hele land dit najaar genieten van Sinterklaas in Meierijstad. Ook de CDA-fractie in Tilburg was enthousiast: ,,Dit soort tv-producties zet de stad fantastisch in de schijnwerpers. Kijk wat Koningsdag voor ons gedaan heeft. En wij vinden het belangrijk om Nederlandse tradities zoals Sinterklaas te blijven vieren”, aldus raadslid Joost van Puijenbroek. Het CDA in Den Bosch is dezelfde mening toegedaan, en had een rijmpje naar het college van B en W gestuurd. De stad moet laten weten dat ,,wij in Den Bosch, met veel plezier en gein, de gastheer van de Sint en Pieten willen zijn!”

Naast Meierijstad, Den Bosch en Tilburg is Sint Nicolaas voor de landelijke intocht ook van harte welkom in de gemeenten Sluis, Harderwijk en Súdwest-Fryslân. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Zaanstad.

Sinterklaas in Brabant

Volgens de Brabantse politiek is de landelijke intocht dus een prachtige kans om gemeenten op de kaart te zetten. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat de oude man met zijn hulpjes naar het zuiden komt?

De eerste Sinterklaasintocht was op 22 november 1952 in Amsterdam, pas twintig jaar later deed de goedheiligman voor het eerst Brabant aan. Hij werd toen feestelijk onthaald door de kinderen in Willemstad.

Ook in Heusden (1985) en Ravenstein (1993) vonden Sinterklaasintochten plaats. In 2000 kwam Sinterklaas voor het laatst met zijn pakjesboot aan in Brabant en was de gemeente Woudrichem de gelukkige.