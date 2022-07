Landbouwgemeente Land van Cuijk: niet tégen, maar mét elkaar werken aan boerenbedrijven met toekomst

Minister weigert mee te betalen: kans lijkt verkeken dat fietspad Maasbrug al komende jaren wordt verbreed

GENNEP/OEFFELT - Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan mee te betalen aan verbreding van het fietspad over de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt. Daarmee is verbreding op korte termijn verder weg dan ooit.

