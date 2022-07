Land van Cuijk laat omgekeerde vlaggen als symbool van boerenprotest hangen

Cuijkse ondernemer vrijgespro­ken van faillisse­ments­frau­de; wel straf voor bezit verboden vuurwapens

Een 54-jarige ondernemer uit de voormalige gemeente Cuijk is na een jarenlange juridische strijd alsnog vrijgesproken van faillissementsfraude. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de man wel opnieuw voor het bezit van een Umarex Colt 9mm en de nabootsing van een Kalasjnikov AK-47 in 2016.

