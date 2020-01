Lamme Frans laat carnavalshit over aan machine: ‘Het is een grote chaos, maar wel gezellig!’

Klusjesman bekent villamoord op zakenman Marcel van Hout uit Eindhoven

12:18 EINDHOVEN/PELT - Klusjesman Roger C. heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zakenman Marcel van Hout uit Eindhoven. Na twee jaar in de cel heeft de 48-jarige C. uit Diepenbeek bekend dat hij de 51-jarige Van Hout heeft doodgeschoten in zijn villa op Grote Heide in België, net over de grens bij Valkenswaard.