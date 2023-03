‘Ladies Night Bingo’ in Esch om geld in te zamelen voor kankeronderzoek: Alpe Du Esch

Bijna niemand kent deze inwoner van het Valkenberg, toch heeft hij nu zijn eigen boek

BREDA - Hij woont al bijna vier jaar in Breda, en toch zal niet iedereen direct weten wie hij is, of waar hij woont. En dat terwijl hij toch op een prominente plek in de stad staat en altijd buiten is. Aan de andere kant: hij is niet zo heel erg groot.