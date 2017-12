Lachende en huilende gezichtjes wachten K3 op in Tilburg

Als het publiek eenmaal huiswaarts is gekeerd, rusten Hanne, Klaasje en Marthe even uit in een klein zaaltje. Daar vertelt Klaasje wat ze zelf van de film vond. ,,Het is heel erg wennen om je gezicht zo in het groot te zien.” Het publiek heeft daar gelukkig geen moeite mee en reageerde dolenthousiast op Love Cruise. Iets waar Hanne heel blij mee is.



,,Het Brabantse publiek bestaat uit veel leuke, enthousiaste mensen. We zijn overal leuk ontvangen. Eerst in Eindhoven en nu hier in Tilburg. Het is ook heel fijn om te zien hoe ouders reageren. Vooral de kinderen zijn altijd heel enthousiast over alles wat we doen, maar nu waren het ook de ouders die zeiden: het was echt leuk en tof.”



Op de vraag of ze vanavond Tilburg nog onveilig gaan maken, antwoorden de meisjes braaf: ,,Nee, we gaan slapen. We moeten morgen om 05.00 uur alweer ergens zijn.”