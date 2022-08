Laatste tropische dag van het jaar? In Brabant tot 35 graden, maar weekend koelt snel af

Het wordt donderdag opnieuw zoeken naar verkoeling met temperaturen die in Brabant kunnen oplopen tot 35 graden. Maar na deze mogelijk laatste tropische dag van het jaar, koelt het in het weekend snel af.

In het zuidoosten van Brabant wordt het vandaag het warmst in onze provincie. Daar hebben we te maken met de tweede regionale hittegolf van deze zomer. Bij weerstation Volkel is het voor de derde dag op een rij warmer dan 30 graden. In het westen van Brabant blijft het iets koeler, maar ook daar worden temperaturen rond de dertig graden verwacht. Rond zestien uur wordt het heetste moment van de dag verwacht.

Door smog kan de luchtkwaliteit vanaf de namiddag slecht worden in Brabant. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Het advies aan mensen die bijvoorbeeld astma of andere luchtwegaandoeningen hebben, is binnenblijven en niet te veel zware lichamelijke inspanningen verrichten. De smog ontstaat door hoge ozonconcentraties in de lucht. Die komen vooral voor op zonnige dagen met weinig wind. Vervuilende stoffen als stikstofoxiden worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.

Einde van hitte?

In de loop van de middag draait de wind en komt vanuit het westen waarna koelere lucht het land binnenstroomt. Dit gebeurt in de namiddag in het westen en vanavond ook in Brabant. Geleidelijk neemt dan ook de bewolking toe met ‘s nachts lokaal een bui.

Dan verdwijnt de tropische lucht, waardoor het vanaf vrijdag flink afkoelt. De temperatuur zal die dag en in het weekend rond de 24 graden uitkomen.

Of dat ook het einde van een warme zomer is, is niet zeker. Volgende week dinsdag kan het opnieuw warmer worden. ‘Of dat ook echt gebeurt, is nog afwachten. Het is dus nog onzeker of het zo koel blijft’, aldus weerman Raymon Klaassen van Weerplaza.

Lokaal al ‘herfst’ door droogte

En belangrijker: er valt vrijdag mogelijk regen. Maar wie snakt naar een hoop water moet volgens Weerplaza niet te vroeg juichen. ‘Misschien dat het gras lokaal wat opleeft na die neerslag, maar dieper in de bodem heeft het beetje water dat valt totaal geen effect’, aldus de weerdienst. ‘Boomwortels krijgen nauwelijks water en dat is goed te zien. Veel bomen verliezen hun bladeren.’

Weerplaza gaat ervan uit dat volgende week het meest recente droogterecord van 2018 wordt geëvenaard. Het neerslagtekort (landelijk gemiddelde) gaat inmiddels richting de driehonderd millimeter. Alleen het recordjaar 1976 was nog droger rond deze tijd.

Dat zien we onder andere al terug in de herfstkleuren in de bossen en aan eikels die opvallend vroeg vallen. Al die droge opeenvolgende jaren zijn funest voor bomen, zeiden experts al eerder. Zij zien dat de groei van sommige soorten stokt of dat bomen zelfs krimpen. ,,Veel beuken, eiken en lindebomen staan er dramatisch bij.”

Volledig scherm De herfst lijkt in Eindhoven al begonnen. © Anette van de Goor / DCI media