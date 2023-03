Laatste KLM Open niet het einde van topgolf op de Bernardus: ‘We laten ons graag verrassen’

In Cromvoirt kun je eind mei nog één keer genieten van het KLM Open. Het betekent niet het einde van topgolf op ‘De Bernardus’. Want wat te denken van de Solheim Cup in 2026. ,,Mensen beseffen niet dat die nog groter is dan het KLM Open.”

Sabine Riezebos maakte er begin deze week tijdens de presentatie van het KLM Open op haar baan geen drama van. ,,Contractueel weet je dat het na dit jaar ophoudt”, zegt de general manager van Bernardus Golf over het feit dat het grootste Nederlandse golftoernooi in 2024 verhuist naar Amsterdam. ,,Jammer is het wel.”

De drie jaar dat het evenement thuis is (was) op De Bernardus zijn sportief en zakelijk gezien een schot in de roos gebleken. ,,We zijn er een bucketlist-baan door geworden”, zegt Roel Verdonschot, de pro en directeur golf, van de net buiten Cromvoirt gelegen speeltuin voor de fortuinlijke liefhebbers van het spelletje met de stokken en het balletje. ,,Vergeet ook niet dat we pas vijf jaar bestaan”, vult Riezebos hem aan. De Dutch Open (de naam KLM Open mag sinds dit jaar weer openlijk gevoerd worden) heeft er volgens de twee voor gezorgd dat steeds meer Belgen en Duitsers de Brabantse baan weten te vinden.

Solheim Cup nog groter

De vraag is in hoeverre De Bernardus internationale topevenementen nodig blijft houden om de stroom buitenlandse bucketlisters gaande te houden. In 2024 en 2025 staat er voorlopig nog niets op de planning. Dat heeft volgens Riezebos alles te maken met de Solheim Cup die in het najaar van 2026 neerstrijkt in Cromvoirt. ,,Mensen beseffen niet wat voor een evenement dat is”, zegt Riezebos. ,,De Solheim Cup is veel groter dan de KLM Open”, verduidelijkt Verdonschot. ,,Geen enkele andere baan in Nederland kan dit evenement aan.”

Het is zo groot dat De Bernardus de tussenliggende jaren hard nodig heeft om zich voorbereiden op de traditionele strijd tussen de beste vrouwelijke golfers van Europa en Amerika. Wat voor de mannen de Ryder Cup is, is de Solheim Cup voor de vrouwen. ,,Wereldwijd trekt die 100 miljoen televisiekijkers”, weet Verdonschot.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm ‘Geen enkele andere baan in Nederland kan een evenement als de Solheim Cup aan.’ © Jan Kok | Boomerang Fotografie

De enorme publieke belangstelling en media-aandacht maakt dat de baan de komende jaren aangepast moet worden om een en ander te kunnen herbergen. Wat er na 2026 gaat gebeuren, zegt Riezebos nog niet te weten. ,,We laten ons graag verrassen”, zegt ze.

Disneyland

Eén ding is wel duidelijk, zo bleek tijdens de presentatie van de KLM Open. En dat is dat de spelers in hun nopjes zijn met de baan en alle faciliteiten die volgens Verdonschot door hen al worden aangeduid als het Disneyland voor golfers. Het past volgens Riezebos in de filosofie van De Bernardus dat alles er top moet zijn.

Tijdens de presentatie van het KLM Open uitte toernooidirecteur Daan Slooter nog wel zijn bezorgdheid over de komst van LIV Golf, een gloednieuwe tour die met met Saoedi-Arabische kapitaal de ene na de andere topspeler weglokt bij de traditionele circuits. Een markt die in beweging is, biedt voor haar baan juist nieuwe mogelijkheden, beseft Riezebos. Zoals ze al zei: De Bernardus laat zich graag verrassen als het er om gaat om in de toekomst topevenementen naar Cromvoirt te blijven halen.