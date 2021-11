Laatste Elfstedentocht bijna 25 jaar geleden: deel uw ervaringen!

Vorig jaar mochten we de schaatsen weer even onderbinden, maar tot een echte Elfstedenkoorts kwam het niet in ons land. 25 jaar geleden wel. Het was een prachtige zaterdag voor niet alleen schaatsend Nederland. Duizenden deelnemers trokken per schaats over de Friese wateren. De tocht der tochten werd gewonnen door Henk Angenent bij de mannen en Klasina Seinstra bij de vrouwen.