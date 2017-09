'Laat je niet bang maken', Brabantse loserclown-accounts op Instagram in beeld bij politie

Vorig jaar was Nederland wekenlang in de ban van loserclowns. De politie noemde hen toen puberaal en vooral heel sneu. ,,Dat moet stoppen, want de impact is groot'', zei een woordvoerder toen. Volgens de politie is dit een onderwerp waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft.



,,Als je weet dat iemand zich zo puberaal en sneu gedraagt, dan spreek je hem of haar toch zeker aan? We weten niet of iedereen zich dat realiseert, maar als er aangifte wordt gedaan kan de ‘grap’ uitmonden in een echt politie-onderzoek met alle mogelijke gevolgen.''