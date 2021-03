Laat FvD zich foppen met referendumproef in Brabant?

Referendum roept felle reacties op, maar politici moeten die nog even voor zich houden in Brabant

26 februari DEN BOSCH - Zelfbeheersing was troef, toen de Brabantse politiek vrijdag sprak over een omstreden referendumproef van het provinciebestuur. De gespreksleider drukte elke poging tot politiek gekrakeel direct de kop in, maar soms glipte er toch een venijnige opmerking doorheen. ,,Dit FvD-vaandel is meer een doekje voor het bloeden.”