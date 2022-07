‘Laat clubs meer profiteren van hoge oudpapierprijzen’

Nieuwsover­zicht | 1500 mensen demonstre­ren tegen stikstofbe­leid - Bestuurder rijdt door na botsing A58

1500 mensen demonstreerden zondagmiddag in het centrum van Eindhoven tegen de stikstofplannen van het kabinet. Eerder op de dag zijn bij een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Eerste Zeine in Waalwijk drie vrouwen gewond geraakt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

3 juli