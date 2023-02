Laarbeek bouwt ‘komende tien jaar verkeerde woningen’, politiek maakt zich zorgen

Update + Video Medewerker tabakszaak bedreigd met wapen bij tweede overval in jaar: ‘Het is weer zover’

HELMOND - Voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd is het goed mis bij Tabakszaak Ellen aan de Azalealaan in Helmond. Een man van ongeveer 18 jaar overviel de eigenaresse dinsdag net voor het middaguur. Er was eerder al een overval en ook een grote ruit ingegooid.