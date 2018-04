Laagste aantal Brabantse faillissementen sinds crisis

TILBURG - In 2017 gingen in Nederland in totaal 3 867 bedrijven failliet. Dat is het laagste aantal sinds de start van de financiële crisis. Brabant volgt die landelijke lijn.

Dat alles blijkt uit cijfers van het CBS.

In Brabant gingen in 2017 in totaal 661 bedrijven en eenmanszaken failliet. Dat is fors minder dan de 854 in 2016. Het verschil met 2009 is gigantisch. Destijds vielen 1395 bedrijven om.

In verhouding met andere provincies staat Brabant hoog op de lijst van meeste faillissementen. Alleen Zuid-Holland registreerde vorig jaar meer faillissementen, namelijk 815. In de afgelopen 9 jaar stond Brabant slechts één keer lager op de lijst, namelijk in 2016. Toen werden ook in Noord-Holland meer faillissementen geregistreerd.

Op de cijfers omtrent faillissementen moet een belangrijke kanttekening gemaakt worden. De cijfers zijn gebaseerd op de plaats waar het bedrijf gevestigd is. Dat betekent dat een bedrijf in Brabant gevestigd kan zijn, maar vooral actief is in een andere provincie of in het buitenland.

Pieken en dalen

Als naar de cijfers van het afgelopen jaar wordt gekeken, gaat het aantal faillissementen per maand in Brabant fors op en neer. Bijna iedere maand met een hoog aantal faillissementen, wordt gevolgd door eentje met weinig faillissementen.

Een mogelijke verklaring is dat een bedrijf in de rechtbank failliet moet worden verklaard. Afhankelijk wanneer een uitspraak wordt gedaan, wordt het bedrijf aangemeld bij het CBS. Een bedrijf dat aan het eind van de maand haar boeken moet sluiten, kan mogelijk niet in dezelfde maand meer meegenomen worden.

Maart 2018

De meest recente maandcijfers zijn van maart 2018. Daaruit blijkt dat Brabant nog altijd hoog scoort in vergelijking met andere provincies.

Faillissementen eerste kwartaal

Dit jaar ging in Brabant al een aantal bedrijven failliet. De meest bekende daarvan is mogelijk die van de Kijkshop. Het bedrijf had winkels door heel Nederland.

Voor de showbizz volgers is misschien het faillissement van SuperTrash van de Waalwijkse Olcay een van de meest in het oog springende.