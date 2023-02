Laadplein voor elektrische schepen en gasverbruik met een derde omlaag, Bossche bedrijventerreinen krijgen 6 ton om duurzamer te worden

Moederkoe verdrinkt in Zwieten­park vlak na bevalling kalfje

DEN BOSCH - Wat een vreugdevolle ochtend had moeten zijn, eindigde in een drama. Een moederkoe is dinsdagochtend bevallen van een kalfje in het Burgemeester van Zwietenpark in Den Bosch, maar verdronk zelf vlak na de bevalling.