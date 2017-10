La Place opent restaurant A58 Gilze en Rijen

In het restaurant gaat la Place dagelijks ontbijt, lunch en diner serveren in een breed aanbod van salade en sandwich tot pizza en wokgerechten. De vestiging biedt ruimte aan 202 gasten en heeft buiten plaatsen voor 109 bezoekers. Het restaurant is een soort marktplein met open keuken en diverse kramen waar gerechten vers bereid worden door 25 werknemers.

Manager Jori van Warmenhoven van La Place Gilze en Rijen vertelt dat het restaurant ruim van opzet is met een huiselijke stijl. ,,We hebben banken, stoelen, lange tafels en een open haard. Voor de zakelijke bezoeker zijn werkplekken ingericht en er is gratis wifi.''

Dagvers