Kwetsbare ouderen met onbegrepen gedrag, dat vergt soms een andere aanpak

Gewapende overval op vakantie­park Landal Het Vennenbos in Hapert, dader op de vlucht

HAPERT - Bij bungalowpark Het Vennenbos aan de Schouwberg in Hapert heeft zondagmiddag een gewapende overval plaatsgevonden. Niemand is hierbij gewond geraakt. De dader is op de vlucht geslagen en nog steeds spoorloos.