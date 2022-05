Kwetsbare ouderen in Cuijk moeten huis uit voor dak- en thuislozen: ‘Het voelt alsof je op straat wordt gezet’

Nieuwsover­zicht | Politiecon­tro­le vanuit touringcar: 143 boetes - Grote heidebrand vermoede­lijk aangesto­ken

Brabant was vandaag de gastprovincie van de viering van de bevrijding en een grote heidebrand die in de nacht van woensdag op donderdag bij Bergen op Zoom woedde, is vermoedelijk aangestoken. Op de A16 en A59 hield de politie vanuit een touringcar een controle. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

5 mei