Kwart minder moorden, Brabant in top drie met meeste moorden

Het aantal moorden is na een forse stijging in 2017 weer opvallend sterk gedaald. Afgelopen jaar kwam een kwart minder mensen door geweld om het leven, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Zuid-Holland voert de lijst aan, gevolgd door Noord-Holland en Brabant.

Het jaar 2017 was met 158 moorden bijzonder gewelddadig vergeleken met eerdere jaren, maar afgelopen jaar was met 119 omgebrachte mensen juist erg rustig. Vorig jaar komt daarmee dicht in de buurt van het record uit 2016 toen er 109 mensen werden vermoord. In dat jaar was het voor het eerst sinds de eeuwwisseling dat dit aantal zo laag was. Halverwege de jaren 90 was er een piek en werden elk jaar zo’n 250 mensen vermoord.

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat er in 2018 vooral minder mannen om het leven zijn gebracht. Het waren er 76; een jaar eerder nog 112. Het aantal vrouwen bleef met 43 nagenoeg gelijk (was 46).

Relatieproblemen

Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste vrouwen zijn omgebracht door hun (ex)-partner. Vaak zijn relatieproblemen, een dreigende scheiding of verbroken relatie de oorzaak en loopt een ruzie in hun eigen woning uit de hand. De meeste vrouwen kwamen om door steekwonden of werden gewurgd. Dat is niet zo verwonderlijk; er zijn maar weinig partners die een vuurwapen in huis hebben. Uitzondering hierop is onder meer Bekir E. Hij schoot de 16-jarige scholiere Humeyra dood in het fietsenhok van haar school in Rotterdam. Een andere bijzondere partnermoord deed zich voor in Tilburg. Een ouder echtpaar wilde hier samen uit het leven stappen. De man had een wapenvergunning en schoot eerst zijn vrouw dood waarna hij de hand aan zichzelf sloeg.

De meeste mannen worden juist omgebracht met een vuur- of steekwapen. Bij een derde van de moordzaken kende de dader het slachtoffer. In 1 op de 5 zaken ging het om een liquidatie. Vooral deze afrekeningen zijn vaak goed voorbereid en georganiseerd, waardoor de politie de daders maar moeilijk te pakken krijgt. In totaal lopen er nog 14 moordenaars vrij rond. De zaken waarbij vrouwen slachtoffer werden zijn, op één na, allemaal opgelost.

Vergrijzing

Een verklaring dat er steeds minder moorden worden gepleegd is de vergrijzing. Ongeveer de helft van de daders is tussen de 25 en 45 jaar oud, een kwart van de daders tussen de 18 en 25. Maar er zijn ook minder drugsverslaafden dan in de jaren 90 die alles doen om drugs te scoren.