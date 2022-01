Kwam lobby attractieparken te laat? ‘Volgende week moeten we vooraan in de rij staan’

Oproep aan kabinet: heropen de Efteling en Beekse Bergen. ‘Het Vondelpark is toch ook open?’

DEN BOSCH - Na de winkels, de horeca en de sportscholen laten nu ook de pretparken en dierentuinen van zich horen. De dagrecreatie wil meegenomen worden in de eerste fase van het heropenen van de maatschappij. Weer met z’n allen in de rij voor de Python? ,,Het is buiten, het kan veilig én het Vondelpark is toch ook gewoon open?”

15:00