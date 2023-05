Kunstroute ‘Atelier in Beeld’ in Lommel

Brabant had vorig jaar de meeste dode dieren door stalbran­den in Nederland

Noord-Brabant was in 2022 de provincie met het hoogste aantal dode dieren door stalbranden in Nederland. In totaal kwamen in onze provincie 44.667 dieren om, ruim 34 procent van het totaal. De grote boosdoener was een brand in april in Asten-Heusden, daar stierven 43.000 kippen.