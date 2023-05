Kunstenaarstrio in Oude Raadhuis

Het trauma van haar overgroot­ou­ders tijdens WO II voelt Kelly nog, dat patroon wil ze nu doorbreken voor haar baby Lou

DEN BOSCH - Al sinds haar geboorte is Kelly Verdonk (32) enorm bang om mensen in haar omgeving te verliezen. Als haar vriend Jules bij het stappen even niet van zich laat horen, schieten de gedachten meteen door haar hoofd. ,,Wat als hij nu dood langs de weg ligt?”