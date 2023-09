Kunstenaars presenteren hun werk op KunstKlinkt Asten

Geen bonnetjes meer nodig, Gestel vertrouwt mensen in de bijstand en geeft eerder geld

SINT-MICHIELSGESTEL - Mensen in de bijstand in Sint-Michielsgestel hoeven voortaan geen bonnetjes meer te laten zien als ze door de gemeente financieel geholpen willen worden bij bijvoorbeeld een internetabonnement of lidmaatschap van een club. De gemeente gaat voor volledig vertrouwen.