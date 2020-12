Kruisstraat in Eindhoven staat vol criminele voetstappen; groot onderzoek bevestigt onderbuikgevoel

Van gezondheid tot voedsel: dit ‘dreamteam’ van wetenschap­pers wil het verschil in jóuw leven gaan maken

2 december The Centre of Unusual Collaborations, het klinkt als iets dat zo uit een Harry Potter boek komt. Minder bijzonder is het niet. Vanaf vandaag kunnen jonge toponderzoekers zich aansluiten bij een 'dreamteam’ dat de komende 8 jaar met 100 miljoen euro complexe maatschappelijke vraagstukken in onverwachte samenwerkingen onderzoekt. Een primeur voor Nederland. ,,Dit is heel belangrijk.”