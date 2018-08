Kromowidjojo pakt de fiets, Memphis Depay blikt terug

Een keer op de fiets

Wie denkt dat Ranomi Kromowidjojo zich enkel in het water begeeft, heeft het mis. De Groningse zwemster, die doorgaans in Eindhoven haar trainingen afwerkt, stapte vandaag eens op haar fiets. Zolang er maar getraind wordt!

Bergwijn baalt

Steven Bergwijn bijt op zijn vingers. Hij baalt na een gemiste kans, want die had hij dinsdagavond zeker tegen in het Champions League-duel met Bate Borisov. Nadat Hirving Chucky Lozano het hele veld over dartelde, gaf hij de bal af op de vlugge PSV-aanvaller, die de bal nét naast krulde. 's Avonds in bed schieten dergelijke gemiste kansen tientallen keer door je hoofd. Zo ook bij Bergwijn.