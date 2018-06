Kroegen lopen inkomsten mis door WK zonder Oranje

Enquête

Positief bekijken

Sportcafé Old Dutch in Breda kijkt ondanks de oranjeloosheid erg uit naar het toernooi in Rusland, zegt bedrijfsleider Joost van Boekel. ,,Voor ons is het kat in't bakkie; een WK in een sportbar, dat is de beste combinatie die je kunt hebben. Dat Nederland er niet bij is, is jammer, maar des te meer reden om de focus op alle andere wedstrijden te leggen. Je kunt in de put blijven zitten, of proberen om er toch wat van te maken.''