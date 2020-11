Kritiek op droneamateurs over gebrek aan kennis van de regels, wat mag wel en niet?

,,Ze hebben niet in de gaten wat ze kunnen veroorzaken", zei piloot Sebas van Vugt nadat zijn sportvliegtuig in botsing was gekomen met een drone bij Eindhoven Airport. Die kritiek is niet nieuw. In 2018 stelde de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) al dat droneamateurs ‘geen enkel benul van de regels’ hebben.

Waar wel en waar niet?

Allereerst is er een handige kaart waarop te zien is waar je überhaupt je drone wel en niet de lucht in mag laten. Want lang niet op alle plekken mag je zomaar met een drone aan de slag. ‘Zo mag u niet vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing, gebieden rondom vliegvelden, industrie- en havengebieden en andere no-flyzones', zo valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Zichtbaarheid

Maar het blijft niet alleen bij deze regel. Zo mag een drone niet meer dan 25 kilo wegen. Daarnaast moet de bestuurder zijn drone altijd kunnen zien. Daarbij hoort ook dat je niet hoger dan 120 meter boven grond of water mag vliegen en je niet in het donker mag vliegen.

Een drone.

Voorrang geven

Daarnaast moet de piloot altijd voorrang geven aan andere luchtvaartuigen. Je mag dus bijvoorbeeld geen beelden maken bij een ongeluk, omdat je daarmee en trauma- of politiehelikopter in de weg kan zitten. Mocht je drone al ergens in de lucht hangen en je ziet een luchtvaartuig aankomen, dan moet de drone meteen landen.

Privacy

Vaak worden drones ook gebruikt om mooie beeldopnames te maken. Dat mag, maar er moet wel altijd rekening worden gehouden met privacywetgeving. Zo is het verboden om in het geheim opnames te maken van iemand. Als je toch iemand op beeld zet, moet diegene daarvan op de hoogte worden gebracht.

Boetes, Europese regels en verzekering

Het niet navolgen van deze regelgeving kan een prijzige fout zijn. Het maximale boetebedrag kan oplopen tot 7.800 euro. Het lijkt erop dat de jongen die werd betrapt toen hij beelden maakte in de Efteling niet zo'n hoge boete heeft gekregen, maar eerder een bedrag rond de 250 euro.

De hierboven omschreven regels gelden voor de recreatieve vliegers. Voor zakelijk gebruik van drones heeft de Rijksoverheid ook regels opgesteld. Overigens gaat aan het eind van dit jaar het een en andere veranderen. Dan gaan namelijk Europese regels in.

Verder raadt de overheid aan om goed te kijken naar wat voor verzekering gebruikers van drones hebben. Een verzekering is niet verplicht, maar als schade die door een drone is veroorzaakt niet gedekt is, kan de gebruiker zelf aansprakelijk worden gesteld.