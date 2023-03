Krijg ik mijn geld terug? En wat je als reiziger nog meer moet weten over dassenprobleem op het spoor

Vertwijfe­ling op station Boxtel op weg naar zoon in Bologna: ‘Wat nu?’

BOXTEL - Anneke en Henk Roelofs staan vertwijfeld voor het station in Boxtel. Het echtpaar moet binnen drie kwartier op het vliegveld in Eindhoven zijn. Een bezoek aan hun zoon in Italië dreigt in de soep te lopen. ,,Dit is niet leuk”, is nog een understatement.