Krantenbezorgster Diana (36) vond de handgranaat bij de burgemeester

Dankzij haar liefde voor actiefilms weet Van Eeuwijk hoe gevaarlijk de situatie bij het appartementencomplex aan het Gasthuisplein is. Terwijl ze een Brabants Dagblad door de brievenbus van de burgemeester wil doen, ziet ze in haar ooghoek iets wat in eerste instantie lijkt op een zwarte tennisbal. ,,Misschien een beetje dom van mij, maar ik ben toen een paar stappen dichterbij gekomen. Ik was toch nieuwsgierig.”

Op twee meter afstand

De ‘tennisbal’ blijkt een echte handgranaat. De metalen pin ligt er links naast. ,,Ik dacht: dit is menens. Dus ik heb eerst de krant in de bus geduwd, en vervolgens 112 gebeld.” Het is dan 04.45 uur in de ochtend, in het dorp slaapt vrijwel iedereen nog. Maar niet veel later wordt iedereen in de omgeving bruut gewekt. Een dertigtal mensen wordt uit hun huis gehaald, de omgeving ruim afgezet.



Maar voor het zover is, staat Van Eeuwijk rustig naar het explosief te kijken. Ze wacht de politie op in het steegje waar de granaat is gevonden, op twee meter afstand. Misschien ook niet zo slim, beseft ze achteraf. Maar ze vertrouwt erop dat er niets zou gebeuren als het ding niet zou bewegen.



In de tussentijd zoekt ze wat op Google. Er staat een nummer op de granaat, aan de hand daarvan vindt ze wat eigenschappen. ,,Ik las dat je op tientallen meters afstand dodelijk geraakt kan worden. Als dat ding af zou gaan, was het mijn tijd geweest. Maar ik ben een koele kikker.”