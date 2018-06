Krantenbezorger vindt dode man op straat in Geldrop, onderzoek naar mogelijke drugs in garagebox

De man werd gevonden door krantenbezorger Gian Baks, die rond 04.30 uur op de fiets naar het nabijgelegen krantenverdeelpunt onderweg was. volgens Baks leek het of de man nog leefde toen hij hem aantrof. ,,Ik meende zijn borstkas te zien bewegen", aldus Baks. ,,Ik heb daarom ook niet het alarmnummer van de politie gebeld maar 0900."



De man lag op straat, zonder zichtbare sporen van geweld, aldus Baks (41). ,,Zijn broek hing op zijn enkels. Het leek erop of hij had staan plassen en daarbij was gevallen, misschien wel door een teveel aan drank of drugs. Ik ben BHV'er en heb er direct een collega bij gehaald om de man eventueel te kunnen helpen, maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw."