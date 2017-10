Kraan ramt spoorbrug, treinverkeer in Brabant plat

Grote uitslaande brand legt boerderij in de as; geen gewonden en geen asbest

7:49 ORKEL EN SCHAFT - Een grote uitslaande brand heeft in de nacht van zondag op maandag een boerderij in de as gelegd aan de Dorpsstraat in het Brabantse Borkel en Schaft. De brandweer gaf rond half zeven het sein brandmeester. Het pand is volledig verwoest.