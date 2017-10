Kopers staan in de rij voor het Evoluon

UPDATE Gewonden bij zware botsing A58 buiten levensgevaar; bestuurder had mogelijk gedronken

9:13 TILBURG – Op de A58 ter hoogte van Tilburg is woensdag laat op de avond een auto met behoorlijke snelheid tegen een vrachtwagen gereden, waarna het voertuig in de vangrail belandde. In de auto zaten vier inzittenden, die allen gewond zijn geraakt. De politie laat donderdagochtend weten dat zij allemaal buiten levensgevaar zijn.