Koor Polyhymnia brengt heel veel moois

Drie mannen met drugs aangehou­den op dancefesti­val Breda Airport

BOSSCHENHOOFD - De politie heeft tijdens het dancefestival Free Your Mind Kingsday in Bosschenhoofd drie mannen opgepakt voor drugsbezit. Een 28-jarige man uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Bladel werden aangehouden omdat ze GHB op zak hadden. Een 39-jarige man uit Oudewater had amfetamine en MDMA op zak.