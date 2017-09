Voetballer Helmondia (26) na hartstilstand op het veld dag later overleden

15:48 HELMOND - De 26-jarige speler van SC Helmondia 4 die in elkaar zakte tijdens een voetbalwedstrijd in Vlierden is in de nacht van zondag op maandag overleden. De schok bij zowel Helmondia als tegenstander SPV in Vlierden is groot.