Koolrolletjes met kastanjechampignons

Na 175 jaar stopt Bredase bloemist Van Gurp: ‘Het knaagt wel een beetje’

BREDA - Van Gurp Bloemen, een begrip in Breda, sluit na precies 175 jaar de deuren. Florent, de zoon van bloemist François van Gurp, ziet voor zichzelf een andere toekomst weggelegd en neemt het bedrijf niet over. ‘Er is meer in het leven dan alleen maar de winkel.’