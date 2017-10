Koolmonoxide in de woonkamer, Judith (39) voorkomt drama in Helvoirt

HELVOIRT – In Helvoirt is afgelopen weekend zeer waarschijnlijk een drama voorkomen. Twee volwassenen en twee kinderen van 4 en 10 jaar zakten zondagmiddag in hun woning in elkaar na het inademen van koolmonoxide, een giftig en levensgevaarlijk gas.

Door snel ingrijpen van Judith van Schijndel (39) kon het gezin op tijd gered worden. ,,Als ik een paar minuten later was geweest, had ik misschien wel vier doden in het huis aangetroffen", vertelt ze hevig geschrokken.

Zoontje flauwgevallen

Die bewuste zondagmiddag staat de 39-jarige Judith haar vriend aan te moedigen, langs de lijn bij voetbalclub VV Helvoirt. Haar telefoon gaat. Het is haar ex-vriend Bert. Hij praat honderduit en klinkt nogal verward.

Judith voelt dat er iets niet klopt. ,,Het was de manier waarop hij sprak, alsof hij niet helemaal zichzelf was”, vertelt ze. Dan vertelt hij dat Savi, hun zoontje van 10, in de woonkamer flauw is gevallen. Ook hijzelf, zijn vriendin en hun kind van vier voelen zich totaal niet lekker.

'Ga jullie huis uit!'

Op dat moment weet Judith precies wat er aan de hand is. ,,Ga meteen jullie huis uit!”, schreeuwt ze hem toe. Ze beëindigt het gesprek, rent naar haar auto op de parkeerplaats en rijdt in volle vaart richting Berts huis. ,,Ik weet niet waarom, maar ik wist meteen dat het om koolmonoxidevergiftiging ging, zonder dat ik daar voldoende aanwijzingen voor had.”

Twee bekenden gaan met Judith mee en waarschuwen in de tussentijd de ambulance en de politie. Nog geen vijf minuten later komen ze aan bij de woning, gelegen aan de Lindelaan. ,,Ik liep naar binnen en voelde meteen een enorme dreun in mijn hoofd. Zoiets had ik nog nooit in mijn leven gevoeld”, vertelt Judith.

Extra zuurstof

Buiten de woning treft ze haar zoon Savi, haar ex-man Bert, zijn vriendin Diana en hun 4-jarig kind Wiesje aan. Verward en versuft. Judith ontfermt zich over het gezin en wacht rustig tot de hulpdiensten arriveren.

Dat duurt gelukkig niet lang. De slachtoffers krijgen extra zuurstof toegediend en worden met spoed naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar liggen ze urenlang aan de beademing.

Al snel blijkt dat het gezin geen blijvende schade overhoudt aan de vergiftiging. Inmiddels gaat het met iedereen weer goed, afgezien van wat hoofdpijn. En dat mag gerust een wonder genoemd worden, zegt Judith.

Defect in kachel

,,Ze hebben echt heel veel geluk gehad. Het was verschrikkelijk om te zien", zegt ze. ,,Wat als Bert mij helemaal niet meer had kunnen bellen? Wat als het sportpark niet in de buurt van zijn huis was? Wat als ik een paar minuten later was geweest? Het scenario dat ik ze niet meer levend zou aantreffen, spookt voortdurend door mijn hoofd. Gelukkig is alles goed afgelopen.”

Uit onderzoek blijkt dat een defect in de kachel de oorzaak van de vergiftiging is geweest. Voor de brandweer staat koolmonoxide ook wel bekend als 'de sluipmoordenaar'.