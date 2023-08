Koninklijke onderscheiding voor Gemertenaar Jan Gerritsen

Met één klik op de verkeerde link is Ma­rie-Loui­se al haar volgers kwijt, en Facebook kan of wil niet helpen

NIJNSEL - Phishingmail. Met één klik is Marie-Louise Holl via Facebook al haar zakelijke volgers kwijt. De consequenties: een schadepost voor haar bedrijfje Holl Souvenir & Klompen in Nijnsel en een oplossing voor dit kleine leed is nog niet in zicht.