Koningsdag Valkenswaard: vrijmarkt, bikers en livemuziek.

Strijd tegen wapenge­weld in Roosendaal is ‘dweilen met de kraan open’, zegt bezorgde burgemees­ter

ROOSENDAAL – De schietpartij van zondag in Roosendaal is voor burgemeester Han van Midden het zoveelste bewijs dat de regio ‘een speeltuin voor criminelen’ is geworden. Hij wijst daarbij nu expliciet naar de (landelijke) politie en justitie, die de problemen zouden onderschatten.