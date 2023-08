Konings vindt na ‘verrassend’ vertrek bij FC Den Bosch onderdak bij FC Emmen

CDA Goirle haalt wethouder van buiten: Koos Krook uit Made

GOIRLE - Het CDA in Goirle komt met een wethouder van buiten. Koos Krook is de naam. De inwoner van Made was eerder wethouder in de gemeenten Drimmelen, Neerijnen en Steenbergen. Krook heeft een achtergrond als HBO-verpleegkundige en gezondheidswetenschapper.